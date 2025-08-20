X
mercoledì 20 Agosto 2025
Donna investita da una moto in via Martiri della Resistenza

  • Redazione
  • Cronaca

TERMOLI. Tanto spavento e due feriti, ma poteva andare molto peggio. Una donna, che stava spingendo un passeggino, ma fortunatamente vuoto, la bimba era col padre dietro di lei, è stata investita da una motocicletta mentre attraversava la strada, in via Martiri della Resistenza, nella tarda serata di ieri.

In ogni caso, l’impatto è stato violento, a restare feriti sono stati sia la signora che il centauro, quest’ultimo in modo più lieve.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, in ambulanza, che hanno trasportato le due persone al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

