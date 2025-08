Donna salva bimba da incidente in strada e resta ferita

TERMOLI. L’altruismo che paga, sempre, è quello che ha mostrato una donna originaria del basso Molise, che ha salvato una bimba, in provincia di Bolzano. Un racconto che dall’Alto Adige arriva sul nostro territorio, grazie a Ivan.

«Ieri pomeriggio, intorno alle 15, Barbara Di Giovanella, dipendente di un asilo estivo a Varna (Bz) ma originaria di Guardialfiera, ha evitato un grave incidente salvando la piccola Isabel da una macchina in retromarcia. Nel tentativo di proteggerla, Barbara è caduta e ha riportato escoriazioni, mentre la bambina è rimasta illesa.

Barbara stava tornando a casa dopo il lavoro quando Isabel l’ha raggiunta in bicicletta. Mentre parlava al telefono con il marito e attraversava la strada per incontrare la bambina sul marciapiede, si è accorta di un’auto che stava facendo retromarcia direttamente verso Isabel. Senza esitazione, ha lasciato cadere il telefono e ha corso verso la bambina, urlando al guidatore di fermarsi. Barbara è caduta rovinosamente durante la manovra, inciampando sulla bicicletta, ma è riuscita a spostare Isabel dall’area di pericolo. Nonostante le escoriazioni, la donna è rimasta lucida e vigile.

I genitori della bambina e l’autista del veicolo hanno ringraziato calorosamente Barbara per il suo pronto intervento e il coraggio dimostrato. Per tutto il giorno e la sera, Barbara ha rivissuto la scena con un misto di ansia e sollievo per il lieto fine.

Un gesto di altruismo che ha evitato una potenziale tragedia, sottolineando l’importanza della prontezza e della presenza d’animo in situazioni di emergenza».