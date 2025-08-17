Due adolescenti in difficoltà riportati a riva dalla bagnina al “Pirata”

TERMOLI. Oggi, intorno alle ore 15:20, presso la spiaggia del Lido Pirata, un ragazzo e una ragazza, di circa 15 anni, si sono trovati in difficoltà mentre erano in acqua con il salvagente.

A causa del vento, sono stati trascinati verso l’esterno, oltre la zona sicura.

Prima dell’intervento della bagnina Vanessa, un uomo presente sulla spiaggia si è tuffato prontamente per prestare soccorso ai ragazzi. Subito dopo, la bagnina è intervenuta con grande professionalità, riuscendo a riportare entrambi i giovani in sicurezza a riva.

Fortunatamente, tutto si è concluso senza conseguenze: i ragazzi stanno bene e il salvataggio si è svolto con successo. Un plauso va alla prontezza e al coraggio sia del primo soccorritore che della bagnina.