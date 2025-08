Due chili di hashish nascosti nell’auto: arrestato 39enne

VASTO-TERMOLI. Un uomo di 39 anni, residente a Vasto, è stato arrestato durante un controllo stradale tra Termoli e Larino, in Molise, con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato dalla Carabinieri lungo una strada secondaria, è stato trovato in possesso di circa due chili di hashish, suddivisi in 21 panetti nascosti all’interno del bagagliaio della sua auto.

Le Forze dell’ordine, dopo aver condotto accurate verifiche sul veicolo, hanno identificato e arrestato il vastese, già noto alle autorità. I controlli sono scattati dopo che l’uomo, procedendo da Termoli verso Larino, ha destato sospetti per il suo comportamento alla guida.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con una sentenza del 2022, il possesso di una tale quantità di droga, superiore a una modica quantità, è considerato a prescindere destinato non solo all’uso personale. Di conseguenza, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Larino in attesa dell’udienza di convalida. Durante la prima udienza l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato.

I legali dell’arrestato, Francesco Tasciione e Federico Petruccelli, stanno valutando strategie difensive per chiedere la modifica della misura cautelare e il possibile riesame dell’arresto. Nel frattempo, in tutta la zona continuano i controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine, volti a contrastare il traffico di droga e altri fenomeni criminali legati al territorio