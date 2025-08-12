X
È Valentino Canzona il 31enne che ha perso la vita nello schianto sulla Trignina: mercoledì l’autopsia

SAN SALVO. È Valentino Canzona il 31enne di Bojano deceduto nell’incidente avvenuto questa mattina sulla Trignina.

Poco prima delle 8 del mattino, il violentissimo frontale tra due auto, una Volkswagen Golf e una Mercedes, ha causato la morte del giovane e il ferimento di altre due persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto, i carabinieri e i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare Canzona, ma non c’è stato nulla da fare.

Nella giornata di domani, il medico legale dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti Pietro Falco si occuperà dell’esame autoptico.

