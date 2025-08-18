Ennesima tartaruga “Caretta caretta” spiaggiata sul litorale Nord

TERMOLI. Un nuovo esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta è stato rinvenuto senza vita lungo il litorale Nord di Termoli, nei pressi del Residence Pollice. Il ritrovamento ha destato preoccupazione tra residenti e turisti, richiamando l’attenzione delle autorità competenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori dell’Asrem e la Guardia costiera, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le condizioni dell’animale e gestire l’emergenza nel rispetto dei protocolli ambientali. Il Comune di Termoli è stato immediatamente informato per coordinare le operazioni di rimozione della carcassa.

L’area è stata transennata e messa in sicurezza per consentire l’intervento degli enti preposti, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente circostante e la tranquillità dei bagnanti.

La presenza di tartarughe marine lungo le coste molisane, seppur affascinante, è spesso legata a fenomeni di stress ambientale o incidenti in mare. La Caretta caretta, specie protetta e simbolo della biodiversità marina, continua a essere al centro dell’attenzione di biologi e ambientalisti.