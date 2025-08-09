Ennesimo incendio di vegetazione in contrada Arcora

CAMPOMARINO. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati nella tarda serata di ieri ancora una volta nell’agro di Campomarino, in contrada Arcora, a causa di un incendio di vegetazione. Numerosi gli interventi che le squadre in turno del 115 hanno dovuto effettuare nell’estate 2025, evidente la mano dolosa dell’uomo.

I pompieri sono entrati all’opera, dopo aver raggiunto la zona dove era divampato il rogo, a seguito della richiesta d’intervento dei residenti, estinguendo le fiamme e circoscrivendo la porzione di comprensorio, fino alla bonifica.