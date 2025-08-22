Esce fuori strada con la Golf, conducente ferito

TERMOLI. Può ritenersi fortunato il conducente della Volkswagen Golf uscito fuori strada nella tarda serata di oggi sul tratto tra Termoli e Guglionesi. Danni ingenti alla sua vettura, ma chi era al volante, un uomo, se l’è cavata con delle escoriazioni. E’ stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il ferito all’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la rimozione del veicolo e la Polizia.