domenica 10 Agosto 2025
Escursionisti bloccati sul Matese, salvati dai Vigili del fuoco

  • Cronaca

ISERNIA. Alle ore 15:30 il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia è stato allertato per un intervento di soccorso a due persone in località Montemiletto a quasi 2000 metri in quota, nel territorio di Roccamandolfi. I due escursionisti, dopo aver sbagliato sentiero, si erano ritrovati in una zona particolarmente impervia, impossibilitati a proseguire e in condizioni di potenziale pericolo.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero Drago 158, velivolo del reparto volo di Pescara dei Vigili del Fuoco, e una squadra del presidio di Macchiagodena. Le persone, in buone condizioni di salute, sono state recuperate dal personale elisoccorritore a bordo del Drago 158 e trasportate in sicurezza al pianoro di Campitello, nel comune di San Massimo.

