Fanno saltare in aria il bancomat alla Bper di Larino

LARINO. Dopo alcune settimane di tregua, si torna nell’incubo della ‘marmotta’: ennesimo esplosione e ormai non se ne contano più nel basso Molise, con un bancomat fatto deflagrare dai banditi, a caccia di contanti.

Stavolta, è avvenuto nel territorio di Larino, alla postazione Atm della Bper, nella centralissima via Giulio Cesare. Sul posto intervenuti, intorno alle 2.30, sia i Carabinieri della compagnia frentana che i Vigili del fuoco, con gli artificieri che interverranno in mattinata. Malviventi intercettati dai militari dell’Arma, che hanno cercato di evitarli e sono usciti fuori strada con la Giulia quadrifoglio verde con cui stavano tentando di fuggire dal luogo del crimine, all’altezza dell’Eurospin, vettura abbandonata davanti al cancello di una casa privata, per poi continuare la fuga. L’area è stata delimitata dalle forze dell’ordine. Danni molto ingenti all’istituto di credito.