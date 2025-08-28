X
giovedì 28 Agosto 2025
Fiamme e fumo ancora una volta lungo la statale 87

TERMOLI. Condizioni meteo difficili, quelle odierne, come già sottolineato per gli interventi avvenuti in mattinata, a Palata e a San Martino in Pensilis, fortunatamente non così estesi e che la squadra in turno del 115 ha estinto senza grosse problematicità.

Pià rognosi i roghi pomeridiani, prima a Guglionesi, in contrada Cucinieri, quindi in zona Melanico a Santa Croce di Magliano. Infine, intorno alle 16.30, divampato un incendio ancora una volta lungo la statale 87, nei pressi di via Mar Ligure, dove è stata inviato un mezzo dal comando provinciale, con gli altri fronti ancora attivi.

Le fiamme e il fumo hanno lambito la sede stradale e anche il distributore che sorge sulla statale 87.

