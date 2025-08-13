Frontale sulla statale 87 e persona incastrata tra auto e muro, quattro feriti e due interventi dei Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Pomeriggio intenso per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, impegnati in due distinti interventi di emergenza nel giro di poche ore.

Incidente frontale sulla statale 87: tre feriti

Poco prima delle ore 16, su segnalazione del servizio 118, i Vigili del Fuoco sono intervenuti al km 124+500 della Strada Statale 87 per un grave incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di tre persone. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno preso in carico i feriti per le prime cure.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Bojano, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione stradale ha subito forti rallentamenti, aggravati dai lavori già in corso sulla carreggiata, che hanno reso necessaria una chiusura parziale del tratto interessato.

Persona incastrata tra auto e muro a Ferrazzano

Un secondo intervento si è reso necessario poco dopo le 17 a Ferrazzano, dove una persona è rimasta accidentalmente incastrata con una gamba tra un’autovettura e un muro. I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno utilizzato due cuscini pneumatici di sollevamento per spostare il veicolo e liberare l’arto dell’infortunato.

Successivamente, su richiesta dei soccorritori, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha preso in cura la vittima, trasportandola in ospedale per gli accertamenti medici.