Grimaldelli, documenti falsi e quaranta grammi di hashish, denunciata 40enne

AGNONE. Durante i controlli della compagnia Carabinieri di Agnone lungo le principali arterie stradali del territorio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Castel del Giudice hanno effettuato un posto di controllo sulla Strada Provinciale 88, in territorio di Sant’Angelo del Pesco, che ha portato alla denuncia di una donna di 40 anni.

La stessa viaggiava a bordo di un’autovettura insieme ad altre tre persone, quando il veicolo è stato fermato per un controllo. Durante le verifiche, l’atteggiamento della quarantenne ha insospettito i militari, che hanno proceduto a un’accurata perquisizione personale e dell’auto.

Sono stati rinvenuti 40 grammi di hashish, suddivisi in quattro pezzi distinti. Oltre alla sostanza stupefacente, la donna è stata trovata in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, strumenti notoriamente utilizzati per compiere furti o effrazioni, e di una carta d’identità palesemente alterata, sulla quale sono attualmente in corso accertamenti per verificarne l’utilizzo.

La donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Isernia per:

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli,

possesso di documenti contraffatti.

Il controllo rientra in un più ampio dispositivo messo in campo dai Carabinieri per rafforzare la sicurezza e contrastare in maniera efficace lo spaccio e il consumo di droga nelle aree interne della provincia di Isernia.

L’indagata è da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.