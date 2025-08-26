X
martedì 26 Agosto 2025
Guardia costiera contro la pesca illegale: sequestrata oltre una tonnellata di prodotto ittico

TERMOLI. Nel cuore dell’estate 2025, la Guardia Costiera di Termoli ha condotto una vasta operazione di controllo sulla filiera della pesca, confermando il proprio impegno costante nella tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino. In un periodo in cui l’incremento turistico porta con sé una forte domanda di prodotti ittici, l’attività ispettiva si è intensificata, coinvolgendo l’intero compartimento marittimo del Molise e delle Isole Tremiti, con controlli che hanno abbracciato ogni fase della filiera: dal prelievo in mare fino alla somministrazione nei ristoranti.

L’operazione ha visto impegnati uomini e donne della Guardia costiera in 47 ispezioni e 154 controlli, condotti sia in mare che presso attività commerciali a terra. I risultati parlano chiaro: 19 sanzioni amministrative elevate, per un totale di circa 28.000 euro, principalmente legate alla mancata tracciabilità del pescato e alla pesca in zone vietate, come la Zona di Tutela Biologica delle Isole Tremiti. A seguito delle infrazioni accertate, sono stati effettuati 11 sequestri, tra cui oltre una tonnellata di prodotto ittico vario sottratto alla filiera commerciale irregolare e ben 110 attrezzi da pesca illegali, utilizzati in violazione delle normative o in aree protette, a salvaguardia degli habitat marini.

Fondamentale si è rivelata anche la vigilanza da remoto, resa possibile grazie all’impiego di sistemi telematici avanzati per il monitoraggio degli spostamenti dei pescherecci nelle zone soggette a restrizione. Queste tecnologie, in uso esclusivo al Corpo delle Capitanerie di Porto, hanno permesso di individuare tempestivamente le attività illecite e intervenire con efficacia.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, autorità competente e coordinatrice delle attività di controllo sulla filiera della pesca, si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera come Centro di Controllo Nazionale della Pesca. A livello locale, le attività di verifica e accertamento delle infrazioni sono affidate al personale dell’Autorità marittima e delle altre Forze di Polizia, sotto la direzione dei Comandanti delle Capitanerie.

Questa operazione rappresenta un segnale forte e concreto nella lotta contro la pesca illegale e il commercio irregolare, fenomeni che minacciano la biodiversità marina, la sostenibilità del comparto ittico e la sicurezza alimentare. È anche una difesa degli interessi economici dei consumatori e degli operatori onesti del settore. Termoli si conferma così non solo una località balneare di riferimento, ma anche un presidio attivo di legalità e tutela ambientale.

