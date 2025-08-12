Il dramma del bimbo di un anno deceduto a Vasto, non si esclude la morte in culla

VASTO. La tragedia avvenuta lo scorso 10 agosto all’ospedale di Vasto, dove un bambino di appena un anno è giunto in arresto cardiocircolatorio accompagnato dalla madre, ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, ogni manovra rianimatoria si è rivelata purtroppo inutile.

L’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica di Vasto ed eseguita presso il policlinico di Chieti dal medico legale Pietro Falco, non ha evidenziato nulla di macroscopicamente rilevante che possa spiegare il decesso. Al momento, non si esclude la possibilità che si tratti di una morte in culla, la cosiddetta SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), una condizione che colpisce in modo improvviso e inspiegabile bambini sotto l’anno di età.

L’ipotesi di una morte per soffocamento, pur presa inizialmente in considerazione, sembra al momento poco percorribile: non sono stati riscontrati segni di violenza né patologie importanti o rilevanti. Saranno ora gli esami tossicologici e istologici, ancora in corso, a fornire eventualmente ulteriori elementi utili per chiarire le cause di questa morte improvvisa. Il medico legale si è riservato sessanta giorni per depositare i risultati, che potrebbero fare luce su un dramma che, al momento, resta avvolto nel dolore e nell’incomprensione.