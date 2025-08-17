X
domenica 17 Agosto 2025
Bimbo di un anno morto: «Non ci sono segni di violenza»

  • Redazione
  • Cronaca

VASTO. Nessun segno di violenza e nemmeno questioni patologiche importanti e rilevanti.

È quanto emerso dall’autopsia eseguita sul corpo del bambino di un anno deceduto lo scorso 10 agosto nell’ospedale di Vasto.

Il piccolo era giunto al San Pio, portato dalla madre, in arresto cardiocircolatorio.

La donna è difesa dall’avvocato Alessandro Cerella.

”Una disgrazia che nessuno poteva prevedere” ha commentato il legale. “Classico caso di morte in culla”.

Il dottor Pietro Falco eseguito degli ulteriori esami tossicologici e istologici, i cui risultati si avranno entro 60 giorni.

