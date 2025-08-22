X
venerdì 22 Agosto 2025
Il personale dell’Ufficio delle Dogane “sigilla” alcuni distributori in basso Molise

  • Redazione
  • Cronaca, Foto

BASSO MOLISE. Hanno trovato una sorpresa inaspettata gli automobilisti in transito che avrebbero voluto rifornire nei distributori di carburante “Ewa”, almeno in due impianti, a Montenero di Bisaccia, Petacciato e a Ripabottoni, nel basso Molise.

Le ‘pompe’ erano inattive, a causa di un provvedimento di fermo amministrativo assunto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, col personale dell’Ufficio delle Dogane di Campobasso.

Un’azione cautelativa che non è stata ancora resa nota, ma di fatto, nella sostanza, operativa, che inibisce la possibilità di utilizzare le stazioni di servizio e nel caso di Ripabottoni, il disagio per chi è al volante è rappresentato dall’assenza di altri impianti nelle vicinanze.

L’operazione dovrebbe essere di portata molto più ampia, a carattere nazionale.

