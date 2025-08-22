Il personale dell’Ufficio delle Dogane “sigilla” alcuni distributori in basso Molise

BASSO MOLISE. Hanno trovato una sorpresa inaspettata gli automobilisti in transito che avrebbero voluto rifornire nei distributori di carburante “Ewa”, almeno in due impianti, a Montenero di Bisaccia, Petacciato e a Ripabottoni, nel basso Molise.

Le ‘pompe’ erano inattive, a causa di un provvedimento di fermo amministrativo assunto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, col personale dell’Ufficio delle Dogane di Campobasso.

Un’azione cautelativa che non è stata ancora resa nota, ma di fatto, nella sostanza, operativa, che inibisce la possibilità di utilizzare le stazioni di servizio e nel caso di Ripabottoni, il disagio per chi è al volante è rappresentato dall’assenza di altri impianti nelle vicinanze.

L’operazione dovrebbe essere di portata molto più ampia, a carattere nazionale.