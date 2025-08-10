X
domenica 10 Agosto 2025
Cerca

In fiamme una scarpata, A14 chiusa tra San Severo e Foggia

  • Redazione
  • Cronaca

A14. Verso le 15, lungo l’autostrada A14 Bologna–Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, a causa di un incendio sviluppatosi sulla scarpata adiacente all’altezza del km 545.

Il fumo intenso ha reso necessaria l’interruzione del traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, che hanno operato con tempestività per gestire l’emergenza. Al momento, non si registrano turbative alla circolazione nel tratto interessato.

I veicoli diretti verso Bari devono uscire a San Severo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Foggia, mentre chi viaggia verso Pescara deve seguire il percorso inverso. Si invita alla massima prudenza e a consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.