In fiamme una scarpata, A14 chiusa tra San Severo e Foggia

A14. Verso le 15, lungo l’autostrada A14 Bologna–Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, a causa di un incendio sviluppatosi sulla scarpata adiacente all’altezza del km 545.

Il fumo intenso ha reso necessaria l’interruzione del traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, che hanno operato con tempestività per gestire l’emergenza. Al momento, non si registrano turbative alla circolazione nel tratto interessato.

I veicoli diretti verso Bari devono uscire a San Severo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Foggia, mentre chi viaggia verso Pescara deve seguire il percorso inverso. Si invita alla massima prudenza e a consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla viabilità.