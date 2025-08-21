In fumo oltre 1.200 rotoballe, incendio impegna più squadre dei Vigili del fuoco

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Poco dopo le 10 di stamattina i Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra distaccamento di Santa Croce di Magliano sono intervenuti in agro di Rotello per un incendio di vegetazione. Il rogo, a causa del forte vento, ha interessato anche milleduecento rotoballe rendendo necessario il supporto di altro personale dalle altre sedi dei Vigili del fuoco della provincia con un’autobotte e una macchina operatrice per agevolare le operazioni di spegnimento in sicurezza. L’intervento è ancora in corso. Diversi altri focolai stanno impegnando i Vigili del fuoco del Basso Molise e la squadra Aib su altri fronti a Petacciato e Termoli.