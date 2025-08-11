In questura si riunisce il Gruppo operativo di sicurezza

CAMPOBASSO. Sì è riunito oggi in questura il Gruppo Operativo di Sicurezza (Gos) volto all’analisi ed alla programmazione delle misure organizzative che saranno adottate per la prima gara ufficiale del Campobasso F.C., in programma sabato 16 contro la Casertana e valida per la Coppa Italia.

Nella riunione odierna è stato impostato anche l’intero sistema di sicurezza da porre in campo per la nuova stagione sportiva professionistica che il club molisano disputerà allo stadio Molinari.

L’organizzazione del complesso apparato vedrà nuovamente coinvolte tutte le componenti interessate: le forze di polizia, il Comune e la polizia municipale, la Società del Campobasso con il sistema di stewarding, come anche i Vigili del Fuoco e il Servizio 118 dell’ASREM.

L’obiettivo posto alla base dei lavori del Gos è quello di gestire in sicurezza gli eventi calcistici della Serie C in programma a Campobasso, in coerenza con le attività di tutela dell’ordine pubblico stabilite dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e attuate attraverso le forze di polizia, per garantire la più ampia e serena partecipazione dei tifosi che, come ampiamente dimostrato nella passata stagione, attraverso il proprio atteggiamento responsabile restano gli attori principali delle manifestazioni sportive.