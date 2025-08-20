Incendio a Portocannone, fiamme a ridosso del paese

PORTOCANNONE. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato i terreni agricoli nei pressi di Portocannone, generando momenti di forte apprensione tra i residenti. Le fiamme, spinte dal vento e dalle alte temperature, si sono propagate rapidamente, minacciando le aree a ridosso del centro abitato.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione è stata prontamente messa sotto controllo. Le squadre antincendio, intervenute con mezzi terrestri e supporto logistico, hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni e contenendo i danni alle colture. Proseguono le operazioni di bonifica e monitoraggio.