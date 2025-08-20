X
mercoledì 20 Agosto 2025
Cerca

Incendio a Portocannone, fiamme a ridosso del paese

  • Redazione
  • Cronaca, Foto

PORTOCANNONE. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato i terreni agricoli nei pressi di Portocannone, generando momenti di forte apprensione tra i residenti. Le fiamme, spinte dal vento e dalle alte temperature, si sono propagate rapidamente, minacciando le aree a ridosso del centro abitato.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione è stata prontamente messa sotto controllo. Le squadre antincendio, intervenute con mezzi terrestri e supporto logistico, hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni e contenendo i danni alle colture. Proseguono le operazioni di bonifica e monitoraggio.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.