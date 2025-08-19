X
martedì 19 Agosto 2025
Incendio boschivo tra Serracapriola e Lesina

SERRACAPRIOLA. Un vasto incendio sta devastando da ore il bosco in località Ripalta, tra Lesina e Serracapriola, nel Foggiano. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno reso necessario l’intervento del Canadair CAN21, decollato da Napoli, che sta effettuando ripetuti lanci di acqua e liquido ritardante. L’aereo continuerà le operazioni fino al calare del sole.
A terra, l’emergenza è gestita dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Severo, coordinati dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del 115. In supporto, anche gli operatori dell’ARIF e i volontari della Protezione Civile, impegnati nel contenimento del fronte di fuoco.
Al momento non è ancora possibile stimare l’estensione del rogo, ma la situazione resta critica e sotto costante monitoraggio.

