TERMOLI. Ancora all’opera i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, particolarmente impegnati nel turno di oggi. Dopo il rogo nell’appartamento di via Polonia, stavolta la segnalazione con richiesta di intervento tempestivo ha riguardato la zona di via Rio Lungo, nella zona di Rio Vivo-Marinelle, con in fiamme un pezzo di vegetazione.

Sul posto la squadra del 115, con l’obiettivo di estinguerle e di circoscrivere il perimetro dell’incendio, evitando che possa propagarsi altrove.