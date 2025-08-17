X
domenica 17 Agosto 2025
Incendio in agro di Palata: a fuoco un trattore, fiamme vicino a fienile e masserie

  • Redazione
  • Cronaca

PALATA. Incendio divampato nell’agro di Palata nella tarda mattinata di oggi. Poco dopo le 12 una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti con le squadre del distaccamento di Termoli con due mezzi per un incendio vegetazione a Palata.
All’arrivo delle squadre l’incendio aveva già coinvolto un trattore nei campi e si avvicinava ad un fienile e una masseria dove sono rimaste le squadre a presidio.
In supporto è giunta anche la squadra di Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano con due automezzi.
Sul posto anche i Carabinieri di Palata.
Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

