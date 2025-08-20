X
mercoledì 20 Agosto 2025
Incendio in via Mar Ligure, strada chiusa al traffico

TERMOLI. Divampa un incendio lungo via Mar Ligure, che ha provocato la caduta di numerose canne sulla sede stradale, si è reso necessario procedere con la chiusura provvisoria della via.

Il provvedimento è stato richiesto dai Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area, ed è stato eseguito dal Settore Lavori Pubblici con tempestività e attenzione.

La presenza dei residui vegetali e dei materiali bruciati lungo la carreggiata ha reso impraticabile il transito, imponendo un intervento di bonifica prima della riapertura. Per questo motivo, nella giornata di domani, la ditta Rieco sarà incaricata della rimozione dei residui e del ripristino delle condizioni di sicurezza, così da consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Si ringraziano i cittadini per la comprensione e la collaborazione in questa fase di emergenza, nella consapevolezza che ogni intervento è finalizzato alla tutela della pubblica incolumità.

