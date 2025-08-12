X
martedì 12 Agosto 2025
Incidente mortale sulla Trignina, scontro tra Mercedes e Golf

SAN SALVO. Incidente mortale questa mattina lungo la statale Trignina, in territorio di San Salvo. Due auto, una Volkswagen Golf e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto e i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare uno degli occupanti, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Nel frattempo, il traffico è stato deviato sulle arterie secondarie per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli.

