Incidente sulla Statale 16, perizia sul tir fissata il 5 settembre

VASTO-SAN SALVO. Nella giornata di ieri è stato conferito all’ingegnere Marco Colagrossi l’incarico di effettuare una perizia tecnica di tipo cinematico sul tir che lo scorso 29 luglio ha travolto e ucciso Diego Sozio, 86 anni, originario di Capracotta. Il mezzo pesante è attualmente sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La perizia è stata fissata per il 5 settembre. Quel giorno saranno presenti anche i legali e periti di parte: Michele Urbano e Nicola Bonaduce.

L’incidente era avvenuto sulla Statale 16, intorno alle 9:30 del 29 luglio. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per l’uomo non c’era stato nulla da fare.