X
giovedì 14 Agosto 2025
Cerca

Incidente sulla Statale 16, perizia sul tir fissata il 5 settembre

  • Redazione
  • Cronaca

VASTO-SAN SALVO. Nella giornata di ieri è stato conferito all’ingegnere Marco Colagrossi l’incarico di effettuare una perizia tecnica di tipo cinematico sul tir che lo scorso 29 luglio ha travolto e ucciso Diego Sozio, 86 anni, originario di Capracotta. Il mezzo pesante è attualmente sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La perizia è stata fissata per il 5 settembre. Quel giorno saranno presenti anche i legali e periti di parte: Michele Urbano e Nicola Bonaduce.

L’incidente era avvenuto sulla Statale 16, intorno alle 9:30 del 29 luglio. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per l’uomo non c’era stato nulla da fare.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.