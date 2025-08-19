Incidente tra auto e scooter, 78enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale nella mattinata di oggi, in via del Mare. Sono rimasti coinvolti due veicoli, un’autovettura e un motociclo, scooter di media cilindrata, e proprio colui che ne era in sella, un 78enne, è rimasto ferito.

Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione lungomare Nord, e sono entrati in contatto per cause al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto. Il 78enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo dal 118, sopraggiunto con l’equipe medica e i volontari della Misericordia di Termoli, in ambulanza.