Indagini estese al mondo dei “buttafuori” sul rogo dell’auto a San Salvo

SAN SALVO. Attimi di paura nel quartiere 167, dove nella notte tra martedì e mercoledì un’auto è stata distrutta da un incendio. Il rogo si è verificato intorno alle 5 del mattino in Piazza dei Gaspari, svegliando i residenti che, allarmati dalle fiamme, hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Il veicolo, di proprietà di un addetto alla sicurezza, conosciuto in città per il suo lavoro come buttafuori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio, e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’origine del rogo.

Secondo quanto trapela, non si tratterebbe di un episodio isolato. Gli investigatori non escludono dunque un collegamento coi vari episodi avvenuti nell’estate sulla costa tra Abruzzo e Molise.

Al momento nessuna pista viene esclusa, ma gli inquirenti ritengono che il contesto in cui lavora il proprietario dell’auto possa offrire elementi utili per capire la dinamica e l’eventuale matrice dell’episodio.

Il quartiere resta scosso dall’accaduto, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sulla vicenda.