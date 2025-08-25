La “retata” contro la “mala” dei furti risposta che smorza l’allarme sociale sulla costa

TERMOLI. Il maxi-blitz congiunto dei Carabinieri di San Severo e Termoli, che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di furti d’auto, ricettazione e riciclaggio, non è solo l’ennesima operazione di polizia giudiziaria. È soprattutto la risposta concreta ad un allarme che negli ultimi mesi si era trasformato in una vera emergenza sociale, denunciata a più riprese anche da Termolionline.

Nei nostri articoli precedenti avevamo raccontato con puntualità la crescita esponenziale dei furti di auto e veicoli commerciali tra il basso Molise e la Capitanata, con cittadini costretti a convivere con l’angoscia di ritrovarsi improvvisamente senza macchina o, nel caso di artigiani e piccoli imprenditori, senza il furgone necessario per lavorare. Una scia di colpi che non conosceva tregua, capace di minare la fiducia delle comunità e di incidere pesantemente sull’economia quotidiana.

Il blitz con sette arresti in carcere, quattro ai domiciliari e nove obblighi di dimora, va letto in questa prospettiva: non solo come un intervento repressivo ma come il segnale che lo Stato c’è, che i reati seriali non passano inosservati e che le comunità più esposte non sono lasciate sole.

Negli ultimi mesi abbiamo dato voce a chi denunciava la sensazione di vivere in balìa di bande specializzate, capaci di colpire con rapidità e professionalità. I dati confermavano l’escalation: vetture e furgoni rubati a ritmo serrato, spesso sottratti davanti a case, officine o aziende. L’indignazione era cresciuta di pari passo con la paura, tanto che in diversi comuni si era tornato a parlare di ronde spontanee, telecamere aggiuntive e sistemi di sorveglianza privata.

La notizia che i Carabinieri hanno messo sotto scacco due gruppi criminali attivi in cinque regioni – dalla Puglia al Molise, fino ad Abruzzo, Marche e Campania – restituisce un po’ di ossigeno a territori stanchi di convivere con l’insicurezza. Ed è un monito chiaro a chi pensava di poter trasformare il mercato nero dei ricambi in un business impunito.

Colpisce, inoltre, la continuità del lavoro investigativo. L’operazione di oggi è la prosecuzione di un’indagine partita già nel 2024, quando un’altra ondata di arresti aveva interessato San Severo. Nonostante alcuni componenti della banda abbiano tentato di riorganizzarsi persino dal carcere o dai domiciliari, le forze dell’ordine hanno continuato a monitorare movimenti, intercettare nuovi legami, seguire le tracce dei veicoli smontati.

Un lavoro silenzioso ma capillare, che oggi si traduce in sequestri per circa un milione di euro tra auto, furgoni, motori e parti meccaniche. Numeri che dimostrano quanto fosse ramificata la rete e quanto fosse necessario un intervento drastico per interrompere la catena dei furti.

Non si può negare che il territorio, negli ultimi mesi, abbia avvertito un senso di abbandono. Troppe denunce archiviate come “consuete”, troppi casi rimasti senza immediata soluzione. Il blitz di oggi riporta la legalità al centro e dimostra che le indagini, pur lente e complesse, possono portare a risultati concreti.

Per i cittadini e le imprese colpite, sapere che 20 persone sono state individuate e fermate significa recuperare almeno in parte quella fiducia che sembrava vacillare. Perché la criminalità organizzata, come spesso abbiamo sottolineato nelle nostre cronache, non si combatte solo con i numeri dei sequestri, ma anche restituendo sicurezza percepita e speranza concreta alle comunità.

Naturalmente la partita non si chiude qui. La domanda di pezzi di ricambio rubati resta alta e la capacità delle bande di riorganizzarsi è dimostrata dai fatti. Ma ogni operazione come quella messa a segno oggi rappresenta un tassello fondamentale, non solo per spezzare la filiera criminale ma anche per lanciare un messaggio chiaro: le istituzioni non restano a guardare.

Il territorio, che per mesi ha subito l’arroganza dei ladri d’auto, può ora sentirsi meno solo. Ed è anche questo, in fondo, il valore più importante del blitz: riportare al centro la certezza che la legalità, anche di fronte ad emergenze diffuse e radicate, può e deve prevalere.