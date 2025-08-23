Lo fermano per un controllo e si scaglia contro i Carabinieri, arrestato 46enne

CAMPOMARINO. In una calda giornata di agosto, a Campomarino, la tensione ha preso forma concreta in un episodio che ha messo alla prova la prontezza e la sinergia tra le forze dell’ordine locali.

Un uomo di 46 anni, originario di Campobasso e già noto alle autorità per precedenti penali, si è reso protagonista di una serie di comportamenti violenti e provocatori che hanno richiesto l’intervento congiunto dei Carabinieri della Compagnia di Termoli e della Polizia Locale.

Tutto è iniziato quando l’uomo, fermato per un controllo, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, reagendo con spintoni, insulti e minacce verbali nei confronti degli agenti. La situazione è degenerata ulteriormente quando ha preso di mira l’autovettura di servizio, colpendola con calci e pugni, in un gesto che ha unito rabbia e sfida.

Dopo essersi allontanato a piedi, è stato prontamente rintracciato dai militari dell’Arma, che lo hanno bloccato poco distante dal luogo dell’accaduto. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato e, dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove è rimasto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Larino.

Il giorno seguente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, ritenendolo legittimo, e ha applicato la misura dell’obbligo di dimora con il vincolo di non uscire di casa tra le 20 e le 7.

Questo episodio, pur nella sua gravità, ha messo in luce l’efficacia dell’azione coordinata tra le diverse forze di polizia e ha ribadito l’importanza di una presenza costante sul territorio, capace di garantire sicurezza e legalità.