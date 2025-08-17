Malore in acqua, muore bagnante 86enne a San Salvo Marina

SAN SALVO MARINA. Dramma nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, a San Salvo Marina, dove un uomo di 86 anni è deceduto mentre faceva il bagno nei pressi del Lido Playa Hermosa e del Poseidon.

L’anziano avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua. Immediato l’intervento dei bagnini di salvataggio e dei sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dopo oltre 40 minuti di massaggio cardiaco.

Si tratta di un anziano nato a San Salvo, R.D.G., ma residente in Germania a Francoforte.