Natanti sulla spiaggia libera, interviene la Capitaneria

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di ieri, sul litorale nord di Termoli, i militari della Guardia Costiera – coordinati dal comandante Giuseppe Panico – hanno effettuato un sopralluogo mirato all’individuazione di natanti abbandonati sull’arenile, area di libera gestione comunale.

L’intervento si è reso necessario a causa della presenza di diverse imbarcazioni prive di registrazione e di qualsiasi segno identificativo, circostanza che ha impedito di risalire ai rispettivi proprietari.

Vista l’ora e il sopraggiungere del buio, è stata effettuata una ricognizione completa dei natanti presenti, documentata con rilievi fotografici e formalizzata attraverso la redazione di un rapporto di servizio da parte dei militari intervenuti.

Le attività proseguiranno nella mattinata odierna con la notifica di diffide alla rimozione, rivolte a eventuali soggetti responsabili, e, in assenza di riscontri, verrà richiesto al Comune di Termoli di provvedere alla rimozione forzata delle imbarcazioni.

L’operazione rientra nel più ampio impegno della Guardia Costiera per la tutela del territorio costiero e il ripristino della legalità e del decoro urbano, soprattutto in un periodo in cui la fruizione delle spiagge pubbliche è particolarmente intensa.