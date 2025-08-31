Nel tragico incidente in moto perde la vita il 29enne Kevin Trofino

VASTO. Un tremendo incidente stradale è costato la vita questa mattina a Kevin Trofino, 29enne, originario di Lentella. Il giovane viaggiava in sella a una Honda Cbr quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia, si è scontrato con una Fiat Panda.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al motociclista. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, intervenuto prontamente sul posto. Entrambi i mezzi coinvolti sono sotto sequestro come da prassi. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Lentella. Il sindaco Marco Mancini ha espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza: “Mai avrei voluto ricevere questa notizia. Il cuore di Lentella è a pezzi”. Kevin è un altro giovane che se ne va troppo presto. Lavorava sulle navi, ma da qualche tempo era rientrato in paese.

Un dolore immenso per familiari, amici e compaesani, che ricordano Kevin come un ragazzo solare, appassionato di motori e molto legato alla sua comunità.