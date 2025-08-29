X
venerdì 29 Agosto 2025
Non solo maltempo, 17 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel territorio della provincia

  • Redazione
  • Cronaca

CAMPOBASSO. Complessivamente in data odierna il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso ha effettuato 17 interventi, anche a causa del maltempo, tra cui tre alberi pericolanti nei comuni di Baranello, San Giuliano di Puglia e Termoli e un cavo elettrico nel comune di Cercepiccola

Alle 16 una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta a Baranello per un albero di alto fusto che è caduto appoggiandosi ad un’abitazione.
Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco con il supporto di un’auto scala sta provvedendo a depezzare l’albero e mettere in sicurezza l’abitazione.

