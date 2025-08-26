Piomba nella casa dei genitori nonostante il divieto, arrestato 41enne

TERMOLI. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli. I militari della Stazione di Palata hanno arrestato un uomo di 41 anni, colto in flagranza mentre violava un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

L’intervento è avvenuto ad Acquaviva Collecroce, durante un servizio perlustrativo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione dei genitori, in violazione della misura cautelare emessa l’11 settembre scorso. Tale provvedimento, disposto dal Giudice, vietava al soggetto di accedere all’abitazione senza autorizzazione, a seguito di condotte delittuose accertate tra il 2014 e il 2019, configuranti il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.).

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Larino, che ha ritenuto legittima l’azione dei Carabinieri. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte della Procura.

L’episodio conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai reati contro la persona e nella tutela delle vittime di violenza domestica.