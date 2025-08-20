Prima viaggia senza biglietto, poi danneggia auto della Polfer

TERMOLI. Ieri mattina a Termoli, tra la stazione ferroviaria e piazza Garibaldi, si è vissuto un momento di forte tensione che ha attirato l’attenzione di passanti e pendolari.

Tutto è iniziato quando un uomo, appena scarcerato da un penitenziario del Nord e soggetto a un provvedimento che ne impedisce l’arresto, è stato sorpreso a bordo di un treno senza biglietto. Il capotreno ha richiesto l’intervento della Polfer, che ha provveduto a farlo scendere e accompagnarlo negli uffici della Polizia ferroviaria per ulteriori accertamenti.

Ma anziché collaborare, l’uomo ha opposto resistenza, arrivando persino a infrangere il finestrino di una Panda di servizio in dotazione agli agenti. A quel punto, vista la crescente agitazione e la difficoltà nel gestire la situazione, sono stati chiamati i rinforzi. Due gazzelle dei Carabinieri, impegnate nella consueta pattuglia del centro cittadino, sono intervenute per riportare l’uomo alla calma.

Visibilmente alterato, ha continuato a opporsi, ma alla fine è stato ricondotto a più miti consigli. L’episodio si è concluso con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.