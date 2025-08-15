Punto esce fuori strada a Larino, donna resta ferita

LARINO. Paura nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto nera alimentata a metano. Il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada finendo in un terreno agricolo ai margini della carreggiata.

Alla guida dell’auto c’era una donna. I sanitari del 118, giunti sul posto con la postazione di Larino e supportati dalla Croce di San Gerardo, hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto in ospedale, al Pronto soccorso del San Timoteo di Termoli, per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e verificato l’assenza di perdite di gas, data la natura del carburante.