lunedì 18 Agosto 2025
Ragazzo si ferisce un piede sul lungomare Nord, trasportato dal 118

TERMOLI. Giovane resta ferito, a causa di un taglio che si è procurato nella notte, sul lungomare Nord di Termoli. Una ferita causata da un vetro calpestato accidentalmente, almeno secondo quanto riferito.

Il ragazzo, un 30enne residente a Termoli, ha lasciato una scia di sangue sul marciapiede (che ha attirato l’attenzione e la preoccupazione dei bagnanti anche stamani), è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo l’intervento del 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

