domenica 31 Agosto 2025
Schianto sulla statale 16 a Vasto, muore motociclista

  Redazione
  Cronaca

VASTO. Un tragico incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10, lungo la statale 16 nel territorio di Vasto, in località Casarsa. Due i mezzi coinvolti una Fiat Panda e una moto. A perdere la vita è stato il centauro in sella al veicolo a due ruote.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Vasto hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico lungo la statale ha subito forti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e della successiva rimozione dei mezzi coinvolti.

