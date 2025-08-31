Schianto sulla statale 16 a Vasto, muore motociclista

VASTO. Un tragico incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10, lungo la statale 16 nel territorio di Vasto, in località Casarsa. Due i mezzi coinvolti una Fiat Panda e una moto. A perdere la vita è stato il centauro in sella al veicolo a due ruote.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Vasto hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico lungo la statale ha subito forti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e della successiva rimozione dei mezzi coinvolti.