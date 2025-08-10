X
domenica 10 Agosto 2025
Scontro auto-scooter sul viale San Francesco, due i feriti

  • Redazione
  • Cronaca

TERMOLI. Incidente stradale con due feriti, nella serata di ieri, poco dopo le 21.30, su viale San Francesco. Coinvolti uno scooter e un’autovettura, che si sono scontrati nel tratto adiacente all’uscita della Tangenziale. Ad avere la peggio una ragazza, che era in sella al motociclo assieme al conducente.

A soccorrerli per primo sono state diverse persone, tra cui il consigliere comunale Francesco Rinaldi, che si è premurato di compiere le prime azioni utili, in attesa del 118, intervenuto poco dopo con l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli. Sul posto anche le forze dell’ordine.

I due feriti sono stati trasportati al vicino Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

