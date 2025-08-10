Scontro tra auto e moto a Larino, feriti due centauri

LARINO. Un grave incidente ha scosso Larino intorno alle 13, lungo la Strada Provinciale 80 nei pressi della pizzeria “Alternativo”. Un giovane alla guida di una moto, con una ragazza come passeggera, ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con un’autovettura.

L’impatto è stato violentissimo: entrambi sono stati sbalzati dalla sella e ritrovati dai soccorritori a quasi venti metri di distanza dal punto d’impatto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del radiomobile di Larino, mentre tra i primi a prestare aiuto c’è stato un noto medico della città, che ha fornito le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Le condizioni dei due giovani sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario immobilizzarli per sospetti traumi alla colonna vertebrale. I sanitari del 118 sono giunti sia dalla postazione di Larino, con medico a bordo, sia da Santa Croce di Magliano, con infermiere e volontario.

Dopo le operazioni di stabilizzazione, i feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli con diagnosi di sospetti politraumi. Intanto, i Carabinieri frentani stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.