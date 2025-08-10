X
domenica 10 Agosto 2025
Scontro tra camper e un altro veicolo, chiusa la Trignina a Chiauci

  Redazione
  Cronaca

ISERNIA. Sulla strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno” un tratto è chiuso temporaneamente al traffico in entrambi i sensi a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 14, a Chiauci, in provincia di Isernia.

L’incidente, su cui sono in corso verifiche, ha coinvolto un camper e un veicolo. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Il traffico in direzione nord è deviato allo svincolo Pescolanciano (km 12,500), in direzione sud allo svincolo Chiauci (km 15,200).

Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

