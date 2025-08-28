Scontro tra due auto nel territorio di Petacciato

PETACCIATO. Nella tarda mattinata di oggi, all’intersezione tra la Strada Provinciale 51 e la via che conduce al borgo antico di Petacciato avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Volkswagen Golf e una Toyota.

Secondo le prime ricostruzioni, la Toyota era condotta da una donna residente nel paese, rimasta lievemente ferita nell’impatto. Il conducente della Golf, invece, è uscito illeso dallo scontro. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione del traffico, insieme ai sanitari del 118 Molise, supportati dai volontari della Misericordia, giunti con ambulanza per prestare soccorso.

Presente anche il vice sindaco Gianpiero Lascelandà, che ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni dei coinvolti e della situazione viaria.

La donna è stata trasportata per accertamenti al vicino ospedale San Timoteo.