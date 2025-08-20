X
mercoledì 20 Agosto 2025
Cerca

Sei seggiolini distrutti nel parchetto di via Stati Uniti

  • Redazione
  • Cronaca, Foto

TERMOLI. Sei seggiolini distrutti nel parchetto di via Stati Uniti.

Un gesto vile, incivile, che offende non solo il decoro urbano ma anche il senso stesso di comunità. Il Comune aveva investito risorse e speranze per offrire ai bambini e alle famiglie un luogo sicuro e accogliente. Tutto vanificato dalla mano di chi non ha rispetto per nulla.

Non è una bravata, è un atto deliberato di distruzione, un insulto al vivere civile. Serve una presa di coscienza: chi distrugge ciò che è di tutti non è solo un vandalo, è un nemico della collettività. E come tale va isolato, denunciato, rieducato.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.