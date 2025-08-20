TERMOLI. Sei seggiolini distrutti nel parchetto di via Stati Uniti.

Un gesto vile, incivile, che offende non solo il decoro urbano ma anche il senso stesso di comunità. Il Comune aveva investito risorse e speranze per offrire ai bambini e alle famiglie un luogo sicuro e accogliente. Tutto vanificato dalla mano di chi non ha rispetto per nulla.

Non è una bravata, è un atto deliberato di distruzione, un insulto al vivere civile. Serve una presa di coscienza: chi distrugge ciò che è di tutti non è solo un vandalo, è un nemico della collettività. E come tale va isolato, denunciato, rieducato.