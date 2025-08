Si è concluso con un arresto l’intervento sul litorale Nord

TERMOLI. Una serata impegnativa in un contesto come quello di San Basso che lo è altrettanto, trattandosi della festa popolare principale della città, per le forze dell’ordine.

Si è concluso con l’arresto di un cittadino extracomunitario, di origine magrebina, l’intervento di Polizia e Carabinieri, avvenuto ieri sera sul litorale Nord di Termoli, a causa della rissa scoppiata in uno lido.

Ma non è stato l’unico momento di tensione, poiché un altro intervenuto è avvenuto in centro, nella tarda serata, anche qui con la presenza di Polizia, Carabinieri e 118.

Insomma, un San Basso movimentato, nel solco di quella movida che nell’estate 2025 è stata segnata da alcuni episodi da dimenticare.