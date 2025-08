Si mischiano tra gli spettatori al concerto e strappano le catenine d’oro, denunciati in quattro

CAMPOBASSO. Durante il concerto che si è svolto a Campobasso lo scorso sabato 2 agosto nell’Area Eventi Selvapiana, ben mimetizzati tra i tanti fan del noto cantante partenopeo che si è esibito davanti ad un folto pubblico, quattro soggetti provenienti dalla vicina Campania sono indagati perché si ipotizza che abbiano approfittato della confusione per appropriarsi di alcune catenine d’oro strappate dal collo di altrettanti ragazzi che stavano assistendo allo spettacolo, i quali hanno anche riportato delle escoriazioni dovute alla violenza usata per asportare i gioielli che indossavano.

I poliziotti della Squadra Mobile, impiegati nel dispositivo di ordine pubblico attuato per la circostanza dalla Questura proprio allo scopo di garantire anche un’efficace attività contro eventuali reati predatori, hanno immediatamente raccolto dalle vittime le notizie utili ad individuare gli autori dell’azione, riuscendo in brevissimo tempo a fermare tre maggiorenni ed un minorenne.

Condotti presso gli uffici di via Tiberio per gli accertamenti del caso, è risultato che i quattro campani erano giunti a Campobasso a bordo di un’auto noleggiata per l’occasione. Inoltre, durante la perquisizione sia personale che dell’autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto una delle collanine scippate, riconsegnata al legittimo proprietario.

Al termine delle attività di rito, i quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.

Il tempestivo intervento dei poliziotti della Squadra Mobile ha impedito che il gruppo, ove risultasse dimostrata la responsabilità dei quattro indagati, potesse compiere altre azioni, potenzialmente molto pericolose in un contesto di assembramento ed in grado di innescare reazioni incontrollate di panico.

Nei confronti di tali soggetti il Questore di Campobasso adotterà le misure di prevenzione del caso per impedire il possibile ritorno in questo territorio.