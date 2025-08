«Siamo tutti con lui»: la comunità di Tavenna si stringe attorno al fornaio ferito nello scontro sulla Trignina

TAVENNA. «Siamo tutti con lui»: Tavenna si stringe attorno al fornaio ferito nello scontro sulla Trignina.

«Siamo tutti con lui. È una persona stimata e benvoluta da tutti». Le parole del sindaco di Tavenna, Paolo Cirulli, racchiudono il sentimento di un’intera comunità sotto shock per il grave incidente che ha coinvolto il 50enne C. L., centauro e titolare di uno dei due storici forni del borgo.

Domenica mattina, poco prima delle 11, lungo la strada statale 650 “Trignina” all’altezza dello svincolo per San Salvo e Montenero di Bisaccia, la sua Honda Cbr 600 si è scontrata violentemente con una Hyundai i20 guidata da un cittadino francese. «L’impatto è stato devastante – hanno riferito i soccorritori – e non lasciava dubbi sulla gravità delle condizioni del motociclista».

Catapultato sull’asfalto, C. L. è stato immediatamente soccorso in condizioni disperate dalle ambulanze del 118. «Abbiamo richiesto subito l’intervento dell’elisoccorso. Il paziente aveva traumi multipli e fratture importanti», ha spiegato uno dei medici intervenuti.

Trasportato d’urgenza all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara, l’uomo lotta ora tra la vita e la speranza. «Le sue condizioni erano critiche, ma stanno lentamente migliorando», precisa il primo cittadino.

Nel frattempo, a Tavenna, la notizia ha scosso profondamente residenti e istituzioni. «È una presenza quotidiana per il paese – raccontano i cittadini – senza di lui, il forno perde il suo cuore pulsante». Il suo lavoro, da sempre punto di riferimento per la vita del borgo, è sospeso, ma non il sostegno della comunità. «Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e speriamo di rivederlo presto in paese», conclude il primo cittadino.

Il conducente della Hyundai è rimasto praticamente illeso, ma i danni al suo veicolo – lunotto sfondato e paraurti divelto – testimoniano la violenza dello scontro.