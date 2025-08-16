Siringhe abbandonate in via Sorrento: rabbia e paura dai social

TERMOLI. La denuncia corre sui social, sul gruppo AFDM: in via Sorrento e nelle strade vicine sono state rinvenute siringhe abbandonate, un pericolo concreto per chi transita, soprattutto per bambini e famiglie.

“Spero che il Comune provveda subito a farle rimuovere – scrive una residente – perché è pericoloso anche solo metterci un piede sopra sbadatamente, soprattutto con scarpe aperte. La situazione è ormai al degrado, tra vandalismi e persone che entrano nei cortili per ubriacarsi”.

Un grido d’allarme che ha trovato immediata eco. Sotto il post, numerosi cittadini hanno espresso preoccupazione, rabbia e incredulità.

“Che tristezza vedere che c’è ancora chi si butta via con la droga”, scrive Agnese.

“Lo sconcerto è sapere che ancora oggi c’è gente che si buca, come negli anni ’80”, aggiunge Massimo.

La paura più grande resta per i più piccoli: “Allucinante, mi vengono i brividi. È pieno di bambini in questa zona”, scrive un’altra residente, mentre c’è chi si chiede come sia possibile vivere sereni sapendo che i nostri figli escono di casa.

Non mancano le battute amare: “È tornata di moda la pungente”, ironizza qualcuno, ricordando con sarcasmo gli anni bui dell’eroina. E c’è chi allarga la denuncia ad altre aree della città: “E in zona stadio? Il degrado è totale, nonostante vi si pratichino vari sport”.

Dai social emerge anche un’altra segnalazione: “Lo stesso degrado a Collemacchiuzzo, le periferie sono piazza di spaccio. Stamattina c’erano due ragazzi in preda a non so cosa, avranno avuto sì e no 16 anni, a sballarsi al parchetto dove giocano i nostri figli”.

Le voci raccolte sui social delineano un quadro di forte malessere e crescente insicurezza. I cittadini chiedono al Comune e alle forze dell’ordine interventi immediati: dalla rimozione dei rifiuti pericolosi a controlli più serrati nei fine settimana, quando la movida lascia più spazio a vandalismi e inciviltà.