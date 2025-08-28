Soccorso in mare a Rio Vivo, sul posto 118 e Guardia costiera

TERMOLI. Scattano i soccorsi sulla spiaggia libera adiacente al Lido Oasi, dove il bagnino è intervenuto prontamente per soccorrere un uomo in acqua. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, ma ha richiesto l’intervento del 118 per precauzione.

Il bagnino, 19 anni, in servizio presso il lido Oasi, si è tuffato per prestare soccorso a un uomo che sembrava in difficoltà. Dopo aver portato a termine il salvataggio, ha accusato un affaticamento fisico, motivo per cui è stato visitato dai sanitari del 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Fortunatamente, le sue condizioni sono risultate buone e ha potuto riprendere regolarmente il servizio poco dopo.

Curiosamente, la persona soccorsa ha dichiarato di non essere mai stata realmente in pericolo e ha rifiutato di farsi visitare dai medici. Nonostante ciò, la Guardia costiera e il personale sanitario sono intervenuti con tempestività, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

